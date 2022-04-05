台北市議員徐巧芯日前爆料，國民黨主席朱立倫親電欲參選桃園市長的台北市議員羅智強，直言「不管你民調再強，我都不會提名你，我就是不要你」。宅神朱學恒質疑：「徐巧芯是躲在羅智強床邊嗎？不然怎麼會知道的這麼詳細？」前民進黨立委郭正亮認為，羅可能跟很多人講這件事，但不代表可以對外宣布，「徐巧芯丟了一顆手榴彈進來」。

朱學恒今(5日)邀請郭正亮一起網路直播，談及徐巧芯爆料羅智強和朱立倫通話的內容時，郭正亮直言，聽到徐巧芯講這件事，「我真的嚇一跳」。朱學恒則說，徐巧芯是躲在羅智強床邊嗎？不然怎麼傳那麼細？

郭正亮認為，顯然是羅智強一定跟很多人講，但講不等於可以寫出來、對外宣布，有可能就是這個遭遇太特殊了。郭強調，聽到了其實也沒有必要對外說，「我知道民進黨很多事，我也沒說出來」。

朱學恒表示，黨內鬥爭不要見血封喉，一刀一刀戳，戳完縫縫補補，以後還要見面，現在搞成這樣，以後就毫無機會。郭正亮說，所以朱立倫不再接受訪問，這很難評論。

朱學恒感嘆，即使是民進黨也不會殺到那麼徹底，並問郭正亮這件事怎麼收尾？郭回答，有藍營人士跟他說，有些記者「太直了」，去問立委萬美玲和魯明哲要不要選桃園市長，他們都說不要，記者就照寫，但問題是他們說不選，可能是考慮到黨內的各種關係，比如大家把桃園議長邱奕勝當大哥，大哥沒點頭之前，大家就都說不要，結果記者照寫，產生很多誤判。

郭正亮分析，不是說這兩個人都不會選，羅智強也沒那麼明顯，「是巧芯把手榴彈丟進來」，資深媒體人黃暐瀚也有點急，覺得這對羅智強很傷，就把結果都寫出來了。