桃園10日舉辦的八德龜山區托育人員在職訓練課程，因原場地臨時徵用為快篩站，導致80名保母擠在空間較小且沒隔板的活動中心上課，讓參加的保母擔憂有染疫風險，社會局坦言場地臨時被徵用，考量保母時間安排不易未改期，未來將特別注意空間大小或直接改期。

桃園有近2400位保母，每年要上18小時在職進修課程，但10日舉辦的八德龜山區托育人員在職訓練課程，卻有80位保母與工作人員在沒有隔板、無法保持社交安全距離下研習，引發群聚疑慮，也讓保母憂心重返職場恐對沒有疫苗保護的嬰兒徒增染疫風險。

議員朱珍瑤也接獲陳情，她說雖然保母都已完整接種3劑疫苗，但照顧的嬰兒完全沒有疫苗保護，托育人員2年來都謹慎且高規格落實防疫，避免讓照顧中的嬰兒有任何風險，她強調居家托育等非機構式的托育，只能靠保母自我規範，建議改為線上課程減少群聚，她也呼籲市府在徵用相關防疫場地時，應留意是否會讓原申借單位造成另一個群聚風險，也應協助媒介適合場地，避免防疫顧此失彼。

社會局坦言市府因應疫情在八德綜合大樓重啟快篩站，主辦單位考量眾多保母時間難喬未改期，另外尋覓附近可容納逾百人的市民活動中心照常舉辦，但因要提供書寫的桌子，導致座位有點擁擠，仍有戴口罩、頻消毒等防疫作為。

社會局指出，目前已有6小時線上課程，衛福部社家署因應北部疫情升溫也在研議因應作為，最快本周公布，社會局也已再度提醒全市6個居托中心，特別注意研習空間大小是否合宜，若確實不夠妥適，改期也是可行方法。