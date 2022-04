9m88在MV裡抱著有坤達帥臉的布偶。(爵士寶貝提供)

9m88(右)與坤達合作拍攝MV。(爵士寶貝提供)

9m88與坤達在去年於《木曜4超玩》節目的特別企劃「木曜跨界演唱會」上共同合作〈腦內派對〉單曲,朗朗上口的旋律、輕快時髦的節奏讓此曲在演唱會結束後便在網路上獲得許多討論度與聲量,在粉絲聲聲敲碗下,9m88終於與坤達合體拍攝〈腦內派對〉MV,拍攝場景與概念源自歌曲中描述的情境,一對情侶各自隔離在家做了許多自己的事,但因為太想念彼此了,所有在家做的事情都成了對方的樣貌。9m88說:「希望用這種逗趣的詮釋,讓大家一同在疫情下能夠一起戰勝恐懼、焦慮這個最大的敵人,開場開心的派對。」

MV中,9m88與坤達飾演相隔二地見不到彼此的情侶,在對彼此的思念影響下,家中物品全成了對方的長相,無時無刻惦記著彼此、大開「腦內派對」。拍攝時,9m88變換多組造型,包括在家無所事事的慵懶居家服、經過造型師巧手改造的豪華「垃圾袋偽防疫裝」等。坤達也豪氣甩開偶像包袱,在MV裡各種角落、包括床、水果、布偶等都有他的帥臉等。身為資深的ENERGY鐵粉,9m88更是在歌曲以及MV中加入了許多致敬ENERGY的小巧思,例如歌曲中「You better not not not come home」這句歌詞源自ENERGY經典歌曲〈You better not come home〉,將原先「你最好不要回家」的詞意改成「你最好不要不回家」,呼應疫情期間待在家中的社會情境。

此外,2人更穿上與〈You better not come home〉MV造型神似的服裝,導演也故意重現當年ENERGY與搗蛋老師在街頭的帥勁即興發揮、俏皮重現許多90年代手勢與地板動作,讓歌迷直呼「這是回憶殺」;面對與鐵粉的合作,坤達笑說「我印象最深刻的是,我們有一次在錄音的時候,88帶了她以前追星的小本本,分享了她以前追Energy的回憶,真的是非常精彩。」也感謝9m88喜歡Energy,「願意把青春獻給我們,雖然那時不認識她。但更感動的是,這個緣份延續到了現在,更讓我有機會可以參與她的MV,真的是非常奇妙的一件事。最後也祝福88的專輯大賣,越來越多人喜歡她和她的音樂」,讓88感動直呼「達哥真的是暖男捏」。