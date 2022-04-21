玻璃回收前請先完成清潔。（無印良品提供）

國產豆奶(無糖，200ml)。（無印良品提供）

專業家居通路MUJI無印良品在商品開發始上始終堅持「選擇素材」、「檢視製程」與「簡化包裝」，玻璃是屬於100％可回收再製的素材，不僅十分環保，製作而成的各式器皿也符合日常所需。因此MUJI無印良品在年初新開幕的美麗華旗艦店便攜手「春池玻璃｜春室」打造全台獨家的玻璃工坊，販售回收玻璃製品，希望與顧客一同愛惜資源，實踐「有所貢獻」的企業理念。

在近三個月的門市服務中，MUJI無印良品發現，雖然台灣在玻璃回收上成效卓越，品牌選擇在22日世界地球日前夕，展開限定期間的全門市玻璃回收服務。

21起至5月8日，凡攜帶已完成清洗欲回收的玻璃瓶罐至全台MUJI無印良品門市參與玻璃回收，即可獲贈台灣產豆奶1瓶。MUJI無印良品希望藉由增加管道並攜手專業處理廠商「春池玻璃｜春室」，提高民眾參與回收意願，讓這些玻璃素材能透過師傅的巧手再製為生活器具，提升經濟價值並減少資源浪費落實循環永續。