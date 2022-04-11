和億生活集團整合旗下電商「hoyiiGO生活購」、「添好運」及「了凡」20家實體門市資源，啟動「hoyiiGO生活購」當日電商下單，隔日門市取件服務，大幅度縮短消費者等待物流配送時間，使「線上訂、跨店取」更便利。

疫情持續反覆，和億生活集團積極突破困境，持續多元策略並進，除推出更便利的網路電商下單，添好運及了凡20家實體門市取貨服務，並與各通路加強合作，超商飲品推出添好運全新飲品「港式凍檸茶」及「港式奶茶」茶味勁濃升級版。添好運及了凡訂餐外帶、外送消費滿額折扣回饋。

和億生活集團自2020年起經營自有電商「hoyiiGO生活購」並與安永鮮物、吉品養生、獵人谷之夢等健康優質品牌合作加強數位銷售，訂購需求大增，網購業績再成長，和億生活集團資源整合旗下資源，串聯實體門店、電商及共享物流資源，衝刺短鍊物流、減少碳排量，啟動「hoyiiGO生活購」當日電商下單，隔日可於全台20家添好運、了凡實體門店取件服務，有利於消費者，減少物流運費及取貨手續費用支出，不需專人等待物流配達簽收，主動性的掌控取貨時間，同時實體門店兼負「前店後倉」功能，有效縮短門店進貨庫存到售出期間。

「hoyiiGO生活購」啟動一鍵下單跨店取貨服務，自4月12日至4月18日推出「抗疫快閃」優惠活動，訂購指定冷凍冷藏商品優惠組，享85折優惠，到店取貨再加碼贈送添好運、了凡實體門店消費現金抵用券100元。抗疫快閃優惠組，數量有限售完為止，hoyiiGO生活購網路商城建構更快速、短距離的電商配送流程，比服務、拚速度，創造多元服務。

疫情反覆不定，「和億生活集團」旗下香港米其林一星港式點心「添好運」及新加坡「了凡」實體門市，除了加強門店清潔、消毒及人員各項防疫措施，祭出4月限時外帶優惠，實體門店點餐外帶享88折優惠，inline線上點餐門店親取外帶，早鳥最高享85折優惠，同時與外送平台foodpanda合作，添好運單筆消費滿額700元即享85折優惠，Pandapro會員最高折扣享8折優惠。了凡單筆優惠滿289元並輸入折扣碼「吃貨四你」立即折抵60元，每人可用4次，數量有限、兌完為止(詳細活動辦法以外送平台公告為準)，防疫在家不出門，安心吃米其林美食。

「港式奶茶」與「凍檸茶」最具代表性的港式飲品，「和億生活集團」旗下米其林星級餐廳「添好運」於7-ELEVEN門市繼推出廣受好評楊枝甘露、港式奶茶後，再乘勝推出招牌「添好運港式凍檸茶」搶占超商飲品市場，添好運港式凍檸茶選用阿薩姆大葉種紅茶，經特殊手法反覆撞茶，加上檸檬酸味與紅茶香氣層次分明，黃金酸甜比例順口好喝，即日起至4月19日前新品嚐鮮價32元優惠。「添好運港式奶茶」再升級推茶葉增量版上市，嚴選斯里蘭卡錫蘭紅茶調出勁濃茶體，經過沖、煲、焗、撞等繁複工序，充分引出醇厚茶味，再添加煉乳增添滑順口感，售價39元，指定飲品二件以上優惠。

除了有超商門市優惠外(以7-ELEVEN門市公告為準)，添好運也有加碼活動，凡購買「添好運港式奶茶」與「添好運港式凍檸茶」，即可憑包裝截角至添好運各實體門市，不限消費金額，兌換「好運冰火菠蘿」乙顆(價值42元)，讓民眾享受雙重「添好運」。