MLB推薦賽事 : 4/23(六) 08:10，多倫多藍鳥@休士頓太空人

多倫多藍鳥季外在自由市場豪擲將近1.6億美金，網羅高斯曼(Kevin Gausman)及菊池雄星補強投手輪值，戰力大升級的藍鳥也被視為是美聯冠軍大熱門。本週末藍鳥將與上季美聯冠軍休士頓太空人進行三連戰，系列賽首戰預計將面對太空人塞揚名投維蘭德(Justin Verlander)，以藍鳥開季低迷的打擊狀態，此戰要突破維蘭德有一定的難度。

藍鳥上季團隊全壘打262支、攻擊指數0.797皆傲視聯盟，但制服組並不滿足於此，季外持續補強打線，先是換來運動家明星三壘手查普曼(Matt Chapman)，又從落磯山盤來塔皮亞(Raimel Tapia)解決打線右傾的問題，打線一字排開極具威脅性。但重砲如林的藍鳥打線季初手感冷冰冰，只有小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)打出5發全壘打一枝獨秀，開季至今的團隊得點圈打擊率僅有0.151，聯盟倒數第四，場均得分4.20也較上季下滑1分之多，並未展現預期的攻擊火力。

太空人季外無法留住合約期滿的明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)，柯瑞亞效力太空人7個賽季共貢獻133支全壘打，是太空人2017年贏得總冠軍的主力功臣。本季少了柯瑞亞這名攻擊重心，加上兩名主砲奧圖維(Jose Altuve)及塔克(Kyle Tucker)同時陷入低潮，太空人進攻效率大幅銳減，場均僅能攻下3.44分，美聯倒數第六。在球團不願意在自由球員市場花大錢及農場深度貧脊(聯盟倒數第三)的雙重利空下，逐漸老化的太空人打線恐怕難以重現過去幾季的兇猛火力。

今年以39歲高齡馳騁沙場的太空人先發投手維蘭德，過去兩年因為手肘韌帶手術只投過一場賽事，傷後復出的維蘭德雖然直球不如年輕時剛猛，但其曲球犀利的進壘點仍讓打者難以捉迷，本季出賽2場主投13局僅失1分，K/9值高達10.4，在投手丘上依舊有強大的宰制力。藍鳥此戰原定由柳賢振先發主投，但柳賢振因手部不適進入傷兵名單後，改由史崔普林(Ross Stripling)擔綱先發投手，史崔普林近年主要擔任長中繼，上季以先發投手出賽時的成績並不理想，自責分率4.69，每9局被全壘打數更高達1.98支，整體壓制能力不足。

雙方攻擊端就陣容來看，藍鳥雖然有較完整的打線，但開季狀況未達最佳狀態，加上客場作戰，攻擊端並沒有太明顯的優勢。投手方面，太空人維蘭德經驗豐富，多變的配球應仍有一定的壓制力，而藍鳥史崔普林上季先發出賽時，場均能吃的局數僅有4.5局，此戰勢必要消耗較多的牛棚戰力，藍鳥本季後援投手的挨轟率又偏高，因此筆者看好太空人此戰能突破藍鳥的投手群，在主場搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。