王若琳、9m88翻唱瑪丹娜的經典歌。（索尼音樂提供）

王若琳、9m88翻唱瑪丹娜的經典歌。（索尼音樂提供）

王若琳和9m88破天荒共組雙人女團，翻唱西洋流行天后瑪丹娜的經典歌〈Material Girl（物質女孩）〉，以大膽前衛的音樂風格，打造卡通式電動感十足的全新版本，成功將經典歌曲玩出全新滋味。這次的夢幻合作，其實是由Joanna向9m88提出邀請，身為資深JO粉的9m88欣喜若狂、馬上同意，兩人來來回回提出了很多的ideal和歌曲的可能性，最後選定西洋歌壇女王瑪丹娜的這首歌，「因為這首歌可以改編成很多種不同的可能」。

過程中，對音樂Joanna一向很專業嚴格要求，讓9m88表示合作起來非常安心，也非常享受在其中。在造型上也別出心裁的讓兩人穿上絕妙混搭造型，從旗袍加圍裙跳tone登場，到暴富後穿上可可蘿莉的大澎澎裙，直接在MV現場上演荒謬時尚秀，讓一直很想嘗試這種打扮的Joanna非常興奮，直呼：「有種在喜宴的感覺，一直不斷的換衣服。」

此外，為了這首歌獻出出道以來首次的舞蹈演出，Joanna挑戰由天王天后御用舞蹈老師Andy量身打造的「拜金舞」，她坦言：「是一大挑戰，但穿上特別訂製的服裝，讓我很快地進入狀態中。」9m88也表示舞蹈非常魔性，「這次的舞蹈很歡樂，會想跟著一起動，相信看MV的人一定馬上能學會。」2人拍攝時默契十足、玩得不亦樂乎，呈現完全不同的「物質女孩」。