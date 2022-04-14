惠利憑藉《請回答1988》獲得高人氣，這幾年廣告、戲約不斷，尤其都是跟男神演對手戲，才剛結束與張基龍甜蜜戀愛，下一秒馬不停蹄同居俞承豪，《花開時想月》是惠利的首部古裝電視劇，當初很多觀眾對她的發音和長相產生疑慮，但劇播出後，從小販打扮，到使用槍、弓箭等動作演技，敬業的態度，展現了多樣的面貌，深深抓住了觀衆們的心，首播收視率就開出7.5%好成績。惠利在劇終訪談說到：「男友柳俊烈平時都會加油打氣，這次意外點評《花開時想月》是我演出的作品中劇本最有趣，給了我很大的鼓勵。」

架空古裝劇《花開時想月》主要是講述了禁酒令時代，管制販酒者監察南岭（俞承豪 飾）和試圖釀酒賣酒改變人生的落魄兩班千金姜露曙（惠利 飾）；一個是講求禮法、前途一片光明的官吏，一個是不修邊幅、曾經是罪人的女人，不小心同住屋簷下，貓抓老鼠的驚心動魄追逐羅曼史，集結了青春的愛情、誠摯的友情、打破禮法與規矩、宮廷的權謀爭奪、民間百姓的生存等故事。

《花開時想月》由惠利和俞承豪主演。（圖／龍華電視提供）

現實生活中的惠利是個不計形象、有趣又古靈精怪的女孩，雖然是女子偶像團體Girl's Day出道，卻毫無偶像包袱，尤其她暴風吸食的吃相，以及用不完的好體力，圈粉無數，她坦言與劇中角色有80%相像，都是遇到困難也不放棄的「正能量女孩」。

劇中惠利飾演沒落的兩班小姐姜露曙，為了供應哥哥讀書，獨自負擔起家計，首集她到深山砍樹換米；為了錢赤腳徒手在牛糞田裡找東西，還摔個四腳朝天；到市場賣米賣豆遇到地痞流氓也不畏懼，直接把地痞流氓的頭髮扯了一個洞，好不容易想到可以用「移動酒販」償還債務，又遇到俞承豪飾演的監察辦案，只能說是衰神附體，兩人狹路相逢的場面，驚險刺激又好笑。《花開時想月》將於2022年4月15日起，平日晚間六點在龍華偶像台MOD353頻道，全台首播。