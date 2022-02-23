俞承豪、惠利熱吻寫下甜蜜結尾。（myVideo提供）

韓國浪漫古裝喜劇《花開時想月》迎來完美大結局，俞承豪在滿月時拿出半月梳，於惠利面前單膝下跪求婚，浪漫告白：「半月梳做成半個月亮的模樣，代表盼望對方成為另一半，妳可以當我的另一半嗎？」沒想到惠利竟回：「這個嘛...你要想清楚，跟我扯上邊沒有什麼好處。」焦急的俞承豪只好丟直球說「我愛妳」，惠利這才露出了笑容，還推倒對方霸氣單手壁咚、嘴對嘴親吻了上去，收到肯定回答的俞承豪，捧著女方的臉深情對視，熱情回吻寫下甜蜜結尾。

最後一集中，俞承豪飾演的監察南岭追查殺害姜露曙（惠利飾）父親的真兇，也是君王的親信李時欽（崔元英飾），兩人發現了姜父當年的手寫信，成為李時欽在君主飲用的綠色茶杯下毒的鐵證。他在執行斬刑最後一刻，想起當年與姜父成為摯友，同坐一桌飲酒暢談的過往，背叛好友的他在斷頭台上流下懊悔眼淚，隨即利刃落下。而好不容易成為世子妃的韓愛珍（康美娜飾），則終於擄獲世子（邊佑錫飾）的心。靠眾人之力，也讓君主推翻了長達10年的禁酒令，百姓齊聲歡呼。

劇終後，惠利在IG曬出頭靠著俞承豪肩膀，以及與配角們的大合照寫下，「這段時間很感謝大家喜愛《花開時想月》與露曙，這是一段很幸福的時光，我會好好地珍藏」，最後喊話參與的演員「我愛你們」，而她所屬的「Girls Day」其他3位成員都出現在下方為她留言打氣，即使單飛發展依舊團魂滿滿。《花開時想月》全劇已在myVideo、LINE TV、愛奇藝國際站上架。