路透社25日的調查報告，韓國2月出口可望連續第16個月成長，且增幅可能不小。不過，俄羅斯大軍進入烏克蘭，全球供應鏈供貨恐怕會受影響，成本將有增加壓力。

路透社預估，韓國2月出口可望年增18.2%，同時，進口可能上看25.2%。DB金融投資認為，包括半導體在內的產品，出口持續穩定成長，不過國際油價屢創新高下，韓國還是會出現貿易逆差。

韓國元月貿易赤字為48.3億美元，進口大增35.3%，遠超過出口所增加的15.2%。

韓國官方版2月貿易相關經濟數據，3月1日將會出爐。

另外，專家學者也預計韓國2月CPI(消費者物價指數)可望年增3.5%，比元月要低，但與2021年11月份創下的10年新高紀錄3.8%相比，兩者相差無幾。若計入2月，韓國通膨有機會連續5個月都在3%以上。

日前，韓國央行將2022年通膨預估從2%大幅上調至3.1%，並暗示說，若俄烏衝突造成物價進一步上揚，可能要加快收緊銀根的腳步了。