在能源、汽車、金融甚至科技類股全面性上揚之下，日股3日開高走高，最後日經指數收26577.27點，漲184.24點或0.7%。東證收1881.8點，漲21.86點或1.18%。

三木證券認為，聯準會升息態勢愈來愈清楚，現在的不確定性因素則落在俄烏情勢，以及油價上漲所帶來的影響上。

國際油價屢創新高，能源族群是日經表現最好產業，一度上漲3.59%。金融股也曾漲2.64%，是因為全球長期債息止滑回升，銀行業者獲利可期。

汽車類股表現不錯，除日圓走貶增加海外銷售競爭力外，美國福特汽車傳出，要將電動車業務獨立出去消息後，福特股價收盤超過8%也激勵日本同業。

馬自達漲4.44%，三菱汽車漲3.9%，豐田也漲0.42%。

日本半導體廠商，東京威力科創漲0.46%，瑞薩電子也漲1.92%。另外，任天堂漲1.8%，索尼也漲1.42%。

不過，日本最大廣告商電通卻跌4.03%，快時尚大廠迅銷也跌1.15%。