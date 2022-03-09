台灣機械工業公會、台灣工具機暨零組件工業同業公會彙總統計，台灣工具機2月及前2月出口值雙雙成長。值得注意是，台灣機械設備出口至美國連續兩個月超車大陸，躍升為最大出口市場，大陸及香港仍居台灣工具機首位首位，前2月出口占比降至22.9％，俄羅斯依舊是台灣工具機第四大出口市場，年成長29.2％。

台灣工具機2月出口值2.31億餘美元，比1月份增加約4％，也較去年同期成長59％；前2月出口值4.54億美元，較去年同期成長21.7％。

工具機公會統計，台灣工具機前2月出口前十大國家依出口金額排序是中國大陸及香港出口值1.04億美元，年減14.5％；美國出口值0.66億餘元居次，年成長50.4％；銷土耳其近0.43億元，年增幅36.3％、輸往俄羅斯0.21億元，排名第四，年成長29.2％，義大利、印度、泰國、越南、荷蘭、日本分居出口五至十名。

工具機公會表示，近期，國際地緣關係惡化的情況下，能源、原物料價格不斷升高，造成全球景氣復甦充滿不確定性。所幸，創新科技應用與數位轉型持續擴展，推動製造業需求產生顯著變化，就歐美各國的製造業採購經理人指數來看，數值皆超越50點榮枯線以上，景氣訊號處於復甦、擴張階段。中國因製造業受到疫情復發的影響，PMI指數則界於50.1％的榮枯邊緣。

工具機公會指出，近期日本工作機械工業會針對會員廠商進行景氣調查，調查顯示，高達七成以上的受訪者看好2022年的景氣前景，但對於零組件短缺與價格的上漲感到擔憂；多數受訪者認為在半導體設備、次世代汽車以及資通信基礎建設的需求推動之下，訂單可望持續成長。