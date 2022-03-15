雲朗觀光集團落實企業社會責任，今年加倍響應「Earth Hour 60+ 地球一小時」活動，大幅延長集團旗下飯店的關燈時數，達到加倍節電、以行動支持環保愛地球。

今年「Earth Hour 60+ 地球一小時」將於3/26（六）晚間20:30展開，雲朗觀光再度攜手旗下5大品牌、10間飯店共同響應，部分館別預計關閉飯店外牆燈飾至隔天清晨，共計十小時。活動當天同步推出拍照打卡現場活動，限量贈送「Earth Hour 60+」活動限定版綠色永續年曆，各飯店也於活動期間加碼推出線上抽獎活動，凡參與就有機會獲得台灣零碳永續美妝品牌O'right歐萊德酒釀護手霜（價值980元）。

「Earth Hour 60+ 地球一小時」為全球每年度最大的環境群眾運動，至今全球共有192個國家及地區、超過18,000個世界地標、以及上億的民眾響應。根據台灣電力公司公布，去年此活動成功串聯全台灣共節電12.5萬度，再創歷年新高，減少了63,625公斤的二氧化碳排放量，也等同種植逾5,784棵樹木。而2022年3月26日雲朗觀光集團將攜手旗下君品酒店、雲品溫泉酒店日月潭、翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、翰品酒店高雄、翰品酒店花蓮、兆品酒店台中、兆品酒店嘉義、兆品酒店礁溪以及品文旅礁溪共十間飯店，除了配合活動一起關燈一小時之外，部分館別更加碼延長關燈時數至隔天清晨，共計十個小時，為節能減碳更盡一份心力。

當日飯店現場也會舉辦拍照打卡響應活動，今年由主辦方歐萊德提供官方聯名款Earth Hour 60+ 活動限定年曆，強調綠色永續理念，並以活動視覺設計包裝，贈送給至雲朗觀光旗下各飯店參與活動的前10名客人收藏。雲朗觀光集團FB粉絲專頁也於3/21（一）至3/26（六），舉辦線上響應自拍上傳的活動，鼓勵民眾在家也能一起關燈參與，互動留言就能抽台灣零碳永續美妝品牌O'right市價980元的「歐萊德酒釀護手霜」，熱邀民眾一同響應拿好禮。

雲朗觀光集團長期關注環保議題，聚焦GO GREEN旅遊精神，並於2020年在台灣總部成立永續旅遊部門，秉持環保也能從旅遊開始做起，鼓勵旅人以更友善環境的方式來旅遊、體驗台灣之美。今年三月初剛結束、由雲朗觀光冠名贊助的太魯閣峽谷馬拉松，也以RUN FOR NATURE為主軸，同步推行環保水杯一杯到底等綠色理念，邀跑者一同為自然而跑。雲品國際也將與台泥綠能於2022年中旬在台東縣延平鄉紅葉村，打造地熱發電基地「紅葉谷地熱溫泉園區」，除了建立地熱發電廠外，更結合觀光與地方創生，開發永續綠能的觀光產業。雲朗觀光集團於各層面逐步落實多樣化的環保行動，積極實踐永續觀光的使命。