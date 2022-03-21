全球憂心俄羅斯入侵，會讓主要穀物出口國烏克蘭今年歉收，嚴重影響全球糧食供應，這個噩夢恐怕會成真。仰賴烏克蘭進口小麥、玉米和葵花油的國家，將面臨糧食短缺危機。

烏克蘭小麥早已播種，再過幾周也要開始種植玉米，但當地農民缺化肥和農藥，燃料不足無法啟動曳引機及其他農耕設備，工人放下農具加入戰鬥或逃離家園，農場因而欠缺人手。

烏國農民波瑞索夫（Igor Borisov）表示，連同他在內的農人必須於4、5月開始種玉米、向日葵、大麥等作物。如今烏克蘭烽火連天，能否如期耕種被打上問號，俄烏戰爭對糧食供給與糧價的衝擊波及全世界。

美國農業部資料顯示，烏克蘭是世界第4大玉米出口國、第5大小麥出口國，包辦全球10％小麥出口、14％玉米出口及50％葵花油出口。

烏克蘭官員指出，85％作物是靠海運輸出，但俄烏戰事爆發後港口關閉，部分作物被迫穿越西邊國家邊界出口，25％到30％用火車運往羅馬尼亞、波蘭、斯洛伐克。

但烏克蘭鐵路的載運量不如海運，加上烏國還在使用蘇聯時期遺留的鐵路設施，規格與歐盟國家大不同，每進入邊界都得換車運送下，烏國作物的出口成本增加10％至15％。

同樣是穀物出口大國的俄羅斯，也面臨作物難從黑海糧倉輸出的困境。摩根大通估計，3月第2周俄國穀物出口量，與過去幾年同期的一般輸出量相比銳減60％。

根據全球糧食政策倡議組織「農產品市場資訊系統」（Agricultural Market Information System，AMIS），過去20年全球小麥交易量幾乎倍增，與烏克蘭及俄羅斯加緊出口大有關係。

AMIS表示，估計有25國的糧食來源，至少一半靠俄烏兩國供給，「有國家強烈依賴俄國或烏克蘭供應小麥，著實令人不安。」

疫情打亂供應鏈的問題遲遲未解套，全球糧價攀上數十年新高，烏克蘭陷入戰火又進一步推高糧價。小麥和玉米期貨價，今年來漲幅分別達42％、27％。