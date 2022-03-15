是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司宣布領先業界成為第一個獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）Spectrum Horizons實驗授權，協助在95 GHz至3 THz的Sub-THz（Sub-Terahertz）頻段中開發6G技術。

此次的FCC授權讓是德科技得以開發學術界和產業界中之研究員所需的尖端科技，加速推動資料密集高頻寬應用、圖像和感測技術創新。是德科技也是第一家獲得FCC授權246 GHz和275.5 GHz以上頻段的領導廠商。如此一來，6G創新者可存取Sub-THz頻率中的大量連續頻譜，以實現每秒100 Gbps至每秒高達1 Tbps的高資料傳輸速度，並在短距離內實現超低延遲。

是德科技全球5G與6G計畫總監Roger Nichols表示，Sub-THz頻譜的創新，有助於實現融入式遠端呈現技術（immersive telepresence）、數位分身，以及延展實境等使用案例，這些都是需要透過電腦技術和穿戴式裝置所結合出的虛實環境中進行人機互動。藉由FCC Spectrum Horizons的授權使用，是德科技得以實踐對6G技術的承諾，讓創新者能夠無往不利地針對未來通訊系統進行創新。

是德科技申請FCC授權，旨在促進6G技術發展，同時確保不會對現有授權使用者造成有害的干擾。做為毫米波聯盟（mmWave Coalition）的創始成員，是德科技與該聯盟共同參與美國頻譜政策的制定，因此能夠率先取得多項FCC授權。毫米波聯盟由多家新創公司所組成，致力於消除技術法規障礙，並推動95 GHz至450 GHz的範圍頻率使用。

是德科技商業通訊事業群總裁Kailash Narayanan表示，使用Sub-THz頻譜來推動下一代無線技術，是將實體和數位世界融合在一起的關鍵，讓人們能以創新的方式與周圍環境互動。是德科技積極參與全球多個政府贊助的6G計畫，以加速推動數位化技術發展，並促使消費者、政府和企業共同進行創新。