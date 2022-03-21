全球有數十億人受到睡眠問題的困擾。根據科學研究，光是睡眠呼吸中止症的患者就高達約十億人，在夜間睡眠時有呼吸中斷的現象。這會引起各種健康相關問題，包括打呼、日間疲勞、心臟問題和糖尿病等更棘手的議題。診斷睡眠呼吸中止症並非易事，通常需要在睡眠實驗室中觀察病人，在這種有壓力的環境中，可能會造成結果偏差。

為了解決此項問題，英飛凌科技（Infineon）與瑞士數位健康公司Sleepiz合作，共同推出一套易於使用的家用睡眠監測解決方案。該系統可整合至智慧音箱到床頭燈等任何連網的智慧家庭裝置中。採用英飛凌XENSIV 60 GHz雷達技術與Sleepiz可靠演算法的解決方案，可更加直接地滿足廣泛消費市場。

英飛凌射頻與感測器部門資深副總裁暨總經理Philipp von Schierstaedt表示，英飛凌XENSIV雷達感測器可在健康照護應用方面提供極佳機會，因為它們可在不接觸人體或侵犯隱私的情況下，準確測量心跳和呼吸速率等生命徵象。英飛凌與Sleepiz攜手開發創新的睡眠監測解決方案，可整合至智慧家庭和健康照護裝置中，且提供極為精確的結果。我們很高興能協助改善人們的睡眠和生活品質。

Sleepiz公司執行長暨共同創辦人Soumya Sunder Dash博士補充說明，基於英飛凌數十年的雷達經驗和我們在分析呼吸及睡眠相關疾病與失調方面的專業知識，我們使睡眠監測變得更容易，且能提供準確的資料。我們共同將睡眠實驗室技術推向消費者，讓他們在家裡就能自在地觀察自己的睡眠和健康。我們攜手開拓了家用精準監測睡眠解決方案的新市場，且我們的軟體有助於讓大眾都能獲得醫療級的訊息。

了解生命徵象數據可以幫助數百萬的病患和醫生偵測出呼吸中止症等睡眠障礙，藉以改善睡眠品質。歸功於英飛凌的XENSIV 60 GHz雷達技術，在無須辨識個人的情況下，能以非接觸式和匿名方式蒐集相關的生命徵象資料。由於雷達技術的高靈敏度可用來偵測這類資料，並可穿透各種物質如毛毯，感測到最接近裝置之人員的次毫米動作（sub-millimeter movement）。資料會以Sleepiz提供的機器學習演算法協助分析，並匿名儲存在雲端中供使用者存取。

Sleepiz已與柏林Charite及埃森Ruhrlandklink等頂尖醫療院所及其他睡眠研究機構進行許多臨床研究，證明其演算法的準確度。作為醫療裝置製造商，Sleepiz已經在瑞士和德國向醫生銷售採用英飛凌雷達技術的醫療睡眠監測裝置。現在，這兩間公司期望能攜手改造消費性市場，將他們的解決方案整合至智慧音箱和其他智慧家庭裝置中。