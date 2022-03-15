軟銀旗下英國晶片設計商安謀（Arm）周二宣布裁員1,000人，約佔全球人力的15％。安謀全球共雇用6,400名員工，其中半數位於英國。安謀先前表示，在輝達（Nvidia）以400億美元收購安謀一案破局後，公司可能得裁減人力以節省支出。