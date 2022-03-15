節省支出 晶片設計商安謀宣布裁員千人 21:232022/03/15 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟銀旗下英國晶片設計商安謀（Arm）周二宣布裁員1,000人，約佔全球人力的15％。安謀全球共雇用6,400名員工，其中半數位於英國。安謀先前表示，在輝達（Nvidia）以400億美元收購安謀一案破局後，公司可能得裁減人力以節省支出。 阿里、騰訊 傳將大裁員三成 北富銀台幣版「奈米2號」 全新上市 #全球 #安謀 #節省 #晶片設計 #裁員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際太空站數據存儲及邊緣運算科技突破 數位藝術新時代鋪平道路 11:402022/03/15 財經 面對供水 台水提3大計畫 17:152022/03/15 財經 全球最低稅負立法範本 有助各國導入適用 15:022022/03/15 財經 陸首用國產自主衛星測出全球重力場數據 世界第三國 14:312022/03/15 兩岸 台新金控舉辦MA線上說明會 回響熱烈 21:142022/03/15 財經 評價優勢、企業獲利增速可期 東協基金有潛力 12:262022/03/15 財經 逸達前列腺癌新劑型新藥 大陸註冊臨床試驗申請獲准 20:262022/03/15 財經 油價驚漲亞洲驚 外資動能同步轉弱 18:032022/03/15 財經 周大觀文教基金會舉辦「全球第一個唐寶寶樂團」兩岸義演傳愛 16:352022/03/15 兩岸 印巴雙星東協旺 超前部署四月行情 18:032022/03/15 財經 是德科技搶先取得美國FCC Spectrum Horizons授權 助Sub-THz 6G開發技術 11:402022/03/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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