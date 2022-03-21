新創、軟體產業祭出搶人才大戰。防詐軟體新創Gogolook執行長郭建甫21日表示，全球大缺工，以台灣狀況來看，本土軟體科技公司除了跟硬體廠商搶才以外，更是直接與國際一線軟體廠商競爭，面臨嚴重的人才危機。為搶優秀人才，今年Gogolook正式啟動「遠端優先」（remote first）政策，若無特別需要，員工不需要再進辦公室辦公，郭建甫說，「疫情帶給全球企業啟示之一就是，原來員工不進辦公室，並非世界末日」，而在全球軟體公司積極搶人才之下，新創要搶得優秀員工，需要「打開工作邊界」才能在全球人才大戰中勝出。Gogolook目前員工達百位，今年將擴大招募五成人力，並積極拓展國際營運規模。

Gogolook聚焦於科技防詐與風險管理解決方案，自2012年起，透過陌生來電辨識軟體Whoscall打響國際知名度，已在日本、東南亞展露頭角，全球下載量也突破1億次。Gogolook從個人防詐業務起家，近年也陸續跨入企業SaaS服務、金融科技領域，期望透過3大業務，成為營運支柱。

郭建甫表示，「大缺工」時代來臨，全球都在挖台灣工程人才，硬體廠商也在搶人才，軟體新創面對極大的人才缺口。他表示，在Gogolook邁入資本市場之前，將加速國際化佈局與發展新事業體，今年預計擴大招募五成人力，同時人入職首年即享有20天的「自我實現假」以及30天帶薪的「身心休養假」，期望招募各路好手。

為解決問題，Gogolook今年開始實行常態性的「遠端優先」政策，郭建甫說，新冠肺炎疫情迫使全球企業開啟遠端工作，也讓企業在過程中重新思考更好的工作樣貌。他認為，「原來員工不進辦公室並非世界末日，其實是疫情帶給企業寶貴的啟示」，只要流程與機制設計得宜，加上不斷進化的資訊工具，遠端工作的生產效能可能還更高，多數人員工也表示得以減少通勤時間、降低台北租屋成本、增加與家人相處時間、提升提升生活彈性等。

郭建甫認為，要打造良好的遠端工作模式有三大關鍵，首先，寫作能力相當重要，因為遠距工作，書面溝通的重要性提升，部門需要能夠文字化決策與想法。第二，除了線上以外，更需要刻意創造線上、線系的連結以及團隊建造活動，凝聚向心力。最後，因為遠距工作對企業來說是新嘗試，組織也需要不斷調整迭代遠端模式，才能持續向前走，期望透過遠距優先模式，在台灣打造具有矽谷精神與文化的全球化軟體公司。