臉書宣布改名Meta，全力打造「元宇宙」願景，行動運算晶片大廠高通也宣布成立Snapdragon元宇宙基金，科技大廠紛紛投入元宇宙領域，從遠距醫療、區塊鏈、各種類型會議、遊戲等，炒熱相關商機。兆豐投信看好元宇宙未來最明確的科技趨勢，領先同業推出全台首檔主動操作之兆豐全球元宇宙科技基金，將在4月11日至4月15日正式募集。

戴上穿戴裝置，可以進入虛擬會議室開會或在遊戲裡征戰，打破對空間的限制及想像，這些都是元宇宙建構出的新世界。根據PwC預估，2030年整體元宇宙市場規模將大幅成長至1.5兆美元；同時研調機構TrendForce也預估2022年全球VR/AR硬體裝置出貨量達1,200萬台，到2025年出貨量將成長至2,500萬台，年成長率26.4％。除相關零組件廠商業績受惠，長期來看元宇宙能建構出新的工業生產環境及虛擬醫療的進行，將帶動龐大長線商機。

兆豐投信元宇宙研究團隊表示，元宇宙是各式科技集大成的概念，團隊嚴謹選股，從基礎設備建構到商用領域，聚焦相關七大產業鏈，包括硬體設備、運算元件、網通元件、虛擬平台、標準工具、到電子支付及數位內容等，為投資人緊緊抓住元宇宙的投資機會。

儘管全球金融市場近期在戰爭、升息、通膨影響下走勢動盪，今年以來，標普500最大修正幅度已達12.9％，趨近自1970年以來長期平均修正幅度；且從歷史經驗來看，事件過後跌幅應可完全收復。兆豐投信建議，投資人可在第二季適時將元宇宙基金納入資產配置，建立長期投資部位。