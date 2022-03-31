振興五倍券4月底限期兌換完畢，惟根據財政部最新統計資料顯示，市面上仍有15％紙本五倍券尚未回收！為搶攻五倍券商機，日曜天地OUTLET自4/1~4/25搶推「SALE4WOMAN」限時全館下殺2折起！

日曜天地OUTLET表示，不僅引進全台OUTLET唯一獨家進駐設計師品牌TAN&LUCIANA、Whiple，還加碼號召2樓女裝眾多優質單品，不論服飾、配件、女鞋、香氛等祭出優惠價吸客。

日曜天地OUTLET睽違多年之後，在館內2樓進行微幅改裝，難能可貴的是，特別邀請到全台唯一OUTLET進駐的設計師品牌TAN&LUCIANA、Whiple絢麗登場，明亮寬敞空間，陳列出排排質感優雅服飾，不但為館內帶來一股時尚潮流品味，也成為設計師Fans奔中台灣指名必逛景點！

一直以來，設計師服裝的絕佳品味就有股令人無法抵擋的魅力，放眼望去2樓有名主播最愛的La Feta、實驗主流卻超實穿的Dleet、身受眾多歌手及藝人愛戴的DOUCHANGLEE及氣質女性的必備穿搭HUANG SHU CHI等品牌！

在全民抗漲時代，日曜天地看準振興五倍券將於4月底限期兌換，加碼推出三重優惠吸客！第一重於2F女裝單筆消費滿1,000元，使用振興券結帳享整單優惠、現折100元（結帳金額需超過振興券面額）；第二重全館單筆消費滿2,000元，加入日曜天地會員即獲得「HERS Nail美甲保養體驗券乙張（卸甲或手足保養）」；第三重全館單筆消費滿500元，且加入日曜天地會員，即贈送「丰盛町-蔥油烏骨雞買一送一券」。