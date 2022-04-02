今天是清明連假第一天，天氣轉變又濕又冷，清晨測到的最低溫在桃園為11.2度，一路濕冷到下周一天氣才會逐漸好轉，各地大多晴朗舒適，除了東半部偶有局部降雨，下周一到下周五(15日)將會是類似的天氣型態，氣溫會一天比一天高。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今水氣移入，中部以北轉有陣雨，越晚雨下越大，並且逐漸擴散全台，受大陸冷氣團影響，各地變冷，平地最低溫仍在12度左右。今日各地氣溫：北部12至16度，中部13至20度，南部14至23度，東部14至20度。

明日一樣是濕冷天氣，白天全台持續有雨，明晚水氣通過後，降雨逐漸趨緩。

下周一、二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣，白天北舒適、南微熱，夜間注意輻射冷卻現象，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。下周三持續晴朗穩定的天氣，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；下周四東北風增強，迎風面有小變化但影響輕微；下周五恢復晴朗穩定的天氣。