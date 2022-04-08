對近日國內疫情急遽升溫，重視旅客衛生安全及健康的國泰飯店觀光事業集團，集結旗下全台和逸飯店（台北民生館/台北忠孝館/桃園館/台南西門館/高雄中山館）、慕軒飯店做足準備，啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，並取得國際知名衛生公司藝康（ECOLAB）頒發的「藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，而以家庭旅客為大宗的和逸飯店‧台南西門館，今年初榮獲台南市政府頒發的安心旅宿認證，近日更針對飯店內親子設施加強消毒作業，嚴格為旅客住宿環境把關，同時跨界攜手BEING spa推出「療癒spa 紓壓之旅」住房專案，希望能舒緩旅客長期面對疫情的緊繃情緒，藉由精油按摩來平衡身心靈健康。

和逸飯店‧台南西門館於即日起-6月30日止，跨界攜手BEING spa推出「療癒spa 紓壓之旅」1泊1食住房專案，每房最低只要5,588元起，含自助式早餐及BEING spa「都會精緻紓壓保養課程」乙堂（價值2,800元），透過BEING spa經典手技，在短時間內減輕緊繃肌肉，同時在疫情期間提升身體面對疫情及空氣汙染等有害因素的防禦能力。為回饋旅客，凡為前20位訂房旅客加碼再送「防疫護手霜禮盒組」，內含乾洗手及保養護手霜，讓經常使用酒精的雙手獲得良好的保護。

國泰飯店觀光事業自疫情以來嚴陣以待、嚴格遵守政府防疫規範，重視每位貴賓與員工的健康安全，秉持提供最安心舒適的旅宿空間與服務，同時以最高層級之衛生標準來進行各項服務，透過啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，由房務人員依指示以酒精、消毒液搭配不同布巾落實客房深度清消，完成後並依序於電話、遙控器等高頻接觸區、以及於退出客房門口時貼上Hello! I'm Clean封條，確保客房在最安全狀態提供給下一位旅客入住使用。