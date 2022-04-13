13日環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，稍有污染物累積，空氣品質主要為普通等級。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區主要為「普通」等級。

依監測資料顯示，13日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，清晨夜間風速較弱，擴散條件較差，午後光化作用易致臭氧濃度上升；氣象局提醒清晨及夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部及雲嘉南近山區短時間可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一周，13日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，清晨夜間風速較弱，擴散條件較差，午後光化作用易致臭氧濃度上升；14日東北季風增強、15至18日受東北季風影響，中部以北地區位於迎風面，擴散條件逐漸好轉，南部地區位於下風處，須留意污染物累積情形。