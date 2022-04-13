好康優惠不用搶，據資策會產業情報研究所（MIC）近期發布的台灣2021年外送大調查，超過72％的台灣消費者使用過外送服務，但怎麼點最划算？全台最大即時外送平台foodpanda今（13）日公開10招精選「外送隱藏密技」，不藏私分享各種聰明消費學及省錢小撇步，超實用懶人包一次收藏。

密技1.有「胖胖達」的地方就有好康

foodpanda表示，品牌大使「胖胖達」，除了可愛模樣擄獲民眾的心，其實胖胖達還是個知道各種隱藏好康的優惠專家。不論是foodpanda粉絲專頁、[email protected]官方帳號、以及foodpanda APP中，只要有胖胖達的地方，或許就有意想不到的驚喜優惠等費者來發掘。

即日起至四月底，foodpanda更攜手摩斯漢堡、7-ELEVEN、家樂福、屈臣氏、拉亞漢堡等超過三萬間店家，祭出破千萬元美食金，藏進全台各門市中的胖胖達貼紙、海報及聯名紙袋裡，只要發現胖胖達並拿起手機一掃，胖胖達就會送上專屬優惠碼，最高價值200元美食金，簡單一步驟就賺到一餐飯錢。

密技2.pandabox天天送上限時驚喜折扣

打開foodpanda APP有時會跳出一個「解鎖pandabox」活動，如果不仔細看完就滑掉，就會不知不覺錯失許多折扣。foodpanda每天不定時透過pandabox釋出各種限時優惠，時間內挑選指定店家並消費滿指定金額，便能無條件享金額折抵。訂購越多折扣越高，最高滿額可現折100元。pandabox特別適合有選擇困難症的消費者，今天不知道想吃什麼？就讓折扣金額決定。

密技3.訂閱pandapro免運再享好康大方送

每個月都會訂3 次以上外送的「重度成癮」消費者，訂閱pandapro絕對是最聰明的省錢方式。pandapro提供訂閱期間無限次滿額免外送服務費，每月還能獲得美食外送或生鮮雜貨優惠碼，還有各式各樣的店家提供pandapro專屬優惠。只要在4 月30日前訂閱pandapro，便能獲得11張總價值$1,120元優惠券，對比pandapro年費訂閱費用$1,079元，相當於免費訂閱還有賺。

四月pandapro訂閱贈專屬優惠券包括十pandamart熊貓超市75折優惠券1 張、美食外送$60優惠券2張、外帶自取7折優惠券3張、生鮮雜貨95折優惠券5張。

密技4.善用高回饋信用卡與返利平台

現在各家銀行信用卡都有提供各式各樣的刷卡回饋，聰明的消費者在叫外送時，可善用高回饋信用卡，快速累積刷卡紅利。消費者也可多多利用返利平台至foodpanda訂餐，簡單一個步驟，便能得到小額現金現金回饋，積少成多省出零用錢。此外foodpanda更有提供獨家優惠碼，只要刷指定信用卡或使用指定返利平台，便比其他人多了更多優惠可用。

例如JCB信用卡獨家優惠碼，即日起至4 月30日，全平台消費刷JCB信用卡滿$300元輸入「PSJCB204」現折100元，每人可用1 次。

密技5.買美妝上foodpanda最低75折起

根據foodpanda訪問眾多鐵粉，多數人一致公認美妝用品叫外送超划算！foodpanda上同時有超多藥妝、美妝商店選擇。相比實體藥妝通路多為不定期活動85折，利用foodpanda生鮮雜貨精選優惠碼，美妝用品常能用8 折以下，甚至低至75折的超值優惠入手。以常見的媚比琳無敵特霧粉底液來說，一般通路售價357元，若搭配foodpanda生鮮雜貨專屬75折優惠碼只要不到三百元的價格便能購入，滿足愛美小資族即時補貨的需求，也讓美妝用品在平台上的訂購率居高不下。

密技6.叫外送

叫外送也能為地球盡一份心力！不論是早上想喝杯路易莎咖啡提神醒腦，下午跟同事一起喝飲料訂大苑子，或是下班買21風味館的烤雞享受一下，只要選擇foodpanda環境友善店家都能同步愛地球，輸入專屬優惠碼消費滿$200還能現折50元。同場加映分享一個達人小秘密，消費者記得不定時關注foodpanda APP的廣告版面，上面會公布各式最新驚喜優惠資訊，不知不覺又能賺到一筆。

環境友善店家專屬優惠碼：即日起訂購美食外送指定「環境友善店家」，消費滿200元輸入優惠碼「愛地球」即可現折50元，每人可用1次。

密技7,點餐也能賺優惠「達人挑戰」集點換高額優惠券

foodpanda APP上的「達人挑戰」集點活動，不僅是蒐集徽章的小遊戲，更是獲得高額優惠券的好機會。達人挑戰會定期更新不同主題的任務，例如「完成線上付款8次」、「訂購3 次生鮮雜貨」等任務，完成任務便能贏得專屬徽章及活動點數，而活動點數累積至一定數量後便能兌換40元、70元、120元等面額優惠券，點數越多兌換金額越高，輕鬆消費的同時也可讓優惠加乘。

密技8,善用foodpanda外帶自取功能，先訂餐免排隊聰明消費省荷包

受疫情影響，「外帶自取」也成為foodpanda的熱門消費模式之一，越來越多消費者善用外帶自取服務，將美食外帶回家享用，免排隊時間，同時減少內用群聚風險，還可以享有額外的折扣優惠，最低79折起。只要稍微動動出門走走，便能即時享用美味的餐點。

密技9.上班族揪團神器foodpanda團體訂單訂餐再也不用傳手機。

無論是吃午餐或下午茶，想揪同事一起訂購餐點，都不需要再把手機傳來傳去點餐了！只要在foodpanda上選好心儀的餐廳，開啟團購訂單功能並分享連結，大家都可以用自己的手機輕鬆完成下單，省去主揪的各種煩惱。而且foodpanda團購訂單功能還會不定期提供專屬優惠。

團購訂單專屬優惠碼：使用團購訂單功能消費滿$1,000元輸入優惠碼【GP200】即可現折200元，每人可用5 次。

密技10.pandamart熊貓超市食譜專區，料理小白也能出好菜

foodpanda首創雲端超市品牌「pandamart熊貓超市」，透過大數據選品提供豐富多元商品，更搭配時令或特殊節慶，不定期推出優惠嚴選商品，深受有即時生活需求、少量選購消費者的喜愛。如果是不諳下廚的消費者。pandamart熊貓超市也貼心提供「食譜專區」，將食譜及食材整理在一起，消費者便能根據食譜直接下單購足所需食材，從料理小白晉升料理達人不再遙不可及。

pandarmart熊貓超市專屬優惠碼：即日起至4月30日，訂購pandamart熊貓超市滿499元，輸入優惠碼【熊貓超四】享75折優惠，最高折抵$200，每人可用1次。