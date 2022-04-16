新竹市青草湖本月起啟動SUP立式划槳、天鵝船水上活動，適合全年齡族群。（陳育賢攝）

有新竹8景美稱的新竹市青草湖，歷經風華興盛，也走入過淤積沒落，為讓觀光再升級，市府近10餘年不斷推動多項建設，除了清淤、除布袋蓮，斥資1.6億大改造，2018年再啟動市地重畫，如今的青草湖風光回來了，本月起水上活動將再登場，市府邀請民眾前來玩水兼賞景。

市長林智堅指出，新竹市政府投入1.6億元大規模改造青草湖，除清淤、改善水質，更修復邊坡、整頓全長2公里環湖步道，本月起啟動SUP立式划槳、天鵝船水上活動，適合全年齡族群。

他說，青草湖水波穩定，是全台首屈一指大規模半封閉式水域場地，曾是新竹8大景之一，但過去水域淤積、水質優養化，歷經2年環境改善，並針對景觀平台、木棧道、照明設施修繕，重現青草湖風華，並推出全新水域遊憩及限定優惠，包含SUP及天鵝船體驗，適合親子、情侶體驗。

除豐富的水上活動，青草湖核心區也打造了180度欣賞無敵湖景的景觀核心區步道、可漫步湖畔的親水步道，成為附近民眾慢跑、散步熱門去處，並設有浪漫燈光座椅的約會平台，動靜皆宜，邀請民眾一同感受青草湖之美。

城銷處說明，4月起正式開放水域遊憩活動，引進全新電動天鵝船，友善親子與銀髮族，也有傳統腳踏天鵝船常駐，另可預約體驗SUP立式划槳、SUP龍舟板、龍舟板動力遊湖等水域遊憩設施，由教練帶領操作環湖，含救生衣、裝備、保險，讓喜愛水域遊憩活動的民眾，不必再跑外縣市。

市府城銷處表示，市府今年與新竹市體育會共同推出「2022城市環湖趣暨水陸雙享系列活動」，共計有6場次水上SUP、天鵝船體驗，結合岸邊親子瑜珈、樂活拳擊與青草湖生態導覽等多樣性陸上休閒活動，盼水陸兩棲讓運動效益加值，帶動新竹運動風氣及提升環境教育養成，前2場次共吸引1048人參與，活動開放至8月尚有4場次，採線上報名。報名網址： https://reurl.cc/OA7QGg。

此外，9月還有環湖健走、大小勇士划力賽、湖畔市集等活動，詳情可至新竹市體育會立式划槳委員會臉書。

市府此次同時推出限定優惠，凡設籍新竹市市民每人可享1次100元水域活動補助優惠，之後每次補助50元，外縣市遊客亦可享每人每次50元補助優惠，補助名額額滿即停止。

立式划槳SUP除線上預約的時段之外，也可透過粉絲專頁私訊諮詢規劃客訂行程 ，更多活動資訊請上「青草湖水域遊憩中心」臉書粉絲團查詢。

青草湖水域遊憩中心目前每周二公休，夏季（4月至10月）開放時間為上午10點至18點、冬季（11月至3月）為上午11點至17點，中午12點至1點休息。