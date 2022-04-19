市長黃偉哲（右二）19日公布台灣國際蘭展多項亮點成果。（張毓翎攝）

為期11天的2022台灣國際蘭展，4月5日圓滿閉幕，市長黃偉哲19日公布多項亮點成果，黃偉哲說，今年有超過20.6萬人入園，帶動未來3至5年外銷訂單創18年來新高，達118億6500萬元，未來展場地點蘭花生技園區、蘭展，將轉移給農委會管轄和接辦，市府一定會全力配合，讓蘭花產業走出台灣「打世界盃」，更上一層樓。

台灣國際蘭展受疫情影響，已連續2年停辦，今年再度舉辦，雖然參觀人次未破新紀錄，但帶來的外銷訂單，創18年來新高。

黃偉哲說，今年成績斐然，最大的成績是未來3到5年的中長期訂單將達118億元，突破上一屆100億元的佳績，而今年蘭展剛開幕時，又遇上疫情升溫，當時很擔心會不會衝擊到這次蘭展，所幸結果出來，不但沒有影響，且還大放異彩，謝謝相關單位的協助及市民朋友的支持。

農糧署副署長姚志旺今天也出席蘭展成果發表會，他表示，蘭花生技園區將由中央接管，目前與市府進行移轉點交程序。至於很多人關心，未來蘭展由中央承辦後是否有什麼變化？姚志旺說，應該會和市府主辦的蘭展有不一樣的呈現，不過，會持續與市府、蘭協保持密切合作關係。

台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘說，今年因疫情，業者只能與國外買家用線上洽談方式，所以看到這次蘭展外銷成績也嚇一跳，很欣慰；他當了6年蘭協理事長感觸是，花農們真的都默默耕耘，困難時不氣餒，成功時不驕傲，未來蘭協若有相關協助產業的想法，希望中央和市府多多支持。