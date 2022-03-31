傳動系統元件廠全球傳動因樹林廠員工確診，3月25日至4月3日停工，今（31）日公布，3月產能及產量各減少20％～25％；4月產能、產量各減少10％～15％；3月營收影響不大，4月營收預估減少30％～40％。目前規劃4月6日全廠員工全面快篩，陰性者才能進廠工作。

全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件，以及單軸機器人，去年合併營收達32.85億元，EPS為2.52元，雙雙創歷史次高。今年接獲自動化設備、鋰電池及電動車相關產業訂單，目前滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等傳動系統元件在手訂單4～5個月，訂單能見度看到7、8月。

全球傳動樹林廠一名外籍移工24日確診，25日起全面停工至4月3日，截至3月28日，累計20名員工確診，30日自主健康管理員工全面完成第2次PCR採檢。

全球傳動原本初估每停工1日，營收減少新台幣1千萬元，31日公布樹林廠停工3月產能及產量各減少20％～25％；4月產能、產量各減10％～15％。全球傳動表示，全球傳動3月大陸子公司還有庫存成品可出貨給客戶，3月營收影響不大，4月營收預估減少30％～40％。

全球傳動目前規劃清明節連續假期後，4月6日全廠員工全面快篩，陰性者才能進廠工作。