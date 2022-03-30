豐田與本田2月汽車產量揚升 日產下滑 22:222022/03/30 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 零件供應中斷持續衝擊日本汽車廠，不過豐田與本田汽車2月產量依然上揚。豐田2月全球汽車產量年增10.9％，至884,528輛，本田全球產量年增8.1％，至344,712輛，然而日產受到晶片短缺影響，產量年減7.8％至275,437輛。 威騰連四年獲選全球最具商業道德企業 俄烏和談有望 台股早盤反彈逾百點 #全球 #上揚 #豐田 #汽車產量 #日產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽品與暨南大學共育半導體關鍵人才 09:532022/03/30 財經 俄烏戰爭轉變ESG趨勢 元大ESG ETF商機抓得住 11:122022/03/30 財經 高力國際董事總經理劉學龍：2022年商用不動產將呈現「價平，量縮」 13:032022/03/30 財經 百達投顧十周年 主題投資結合永續風潮 04:102022/03/30 專題周報 全球股市打底 買點浮現 04:102022/03/30 投資理財 退撫基金111年擬釋出10億美元 投資全球ESG股票型 17:322022/03/30 財經 《興櫃股》平和環保擬配息4.2元 營運展望佳 10:582022/03/30 財經 亞太第一 萬事達卡全台首發碳足跡計算器 攜手王道銀行打造第一張低碳生活卡 16:022022/03/30 財經 白手女企業家榜 陸占2／3 04:102022/03/30 全球財經 市場信心回溫＋特斯拉助攻 12檔車電股衝衝衝 17:532022/03/30 財經 宏碁資訊 加入台灣人才永續行動聯盟 11:322022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。