零件供應中斷持續衝擊日本汽車廠，不過豐田與本田汽車2月產量依然上揚。豐田2月全球汽車產量年增10.9％，至884,528輛，本田全球產量年增8.1％，至344,712輛，然而日產受到晶片短缺影響，產量年減7.8％至275,437輛。