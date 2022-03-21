俄烏戰爭都嚇不退散戶投資的熱情。國泰金控21日公布3月國民經濟信心調查，即便俄羅斯與烏克蘭戰事已在2月下旬開打，但3月初調查時，民眾想將現金轉入股市的意願「不降反升」，有32.3％的受訪者有意進場投資台股，風險偏好指數反而從2月的14.4上升到15，代表散戶資金動能有撐。

同時2月依舊有37.8％的受訪者認為未來半年台股會比現在上漲，與2月時持平，看跌者則有29.8％，比3月的29.5％略增一點，3月台股樂觀指數8.1，已維持六個月的正指數，代表民眾仍極樂觀。

先前全球就感受通膨壓力，現因戰事更造成原物料、貴金屬價格上漲，3月有94.2％的受訪者認為現在物價比半年前上升，創2012年6月以來，即115個月的新高，物價現況指數亦從2月的91.9上升到93.3。

主計總處估計2022年經濟成長4.15％，3月國泰金調查顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為3.36％，低於2月的3.38％，82％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上。

經濟不確定性升高，1月認為未來半年有望加薪者有29.1％，到3月已降為21.8％，薪資上漲預期指數從2月的9.2滑落至8.4 ，大額消費意願指數而因本土疫情趨緩在3月有上揚，從2月的0.6上升到至10.8 ，33.4％的受訪者會有意在未來半年進行大額消費。

在房屋交易調查方面，賣房意願指數從2月的-3.1繼續上升至3月的-1.3 ，是2014年10月以來新高，有39.7％的受訪者認為現在已是賣房最佳時機。