在大型股軟銀以及迅銷等領漲下，日股9日一掃連3黑陰霾，開高走高上演反彈行情。不過，午盤時因缺乏信心，大盤愈走愈低最後收黑。日經指數收24,717.53點，跌73.42點或0.3%)。東證收1,758.89點，跌0.97點或0.06%近乎平盤。

瑞穗證券認為，隔夜美股收低，但未跌破2月盤中所創新低。在底部有支撐下，早盤市場有了信心，預測美股可望出現反彈。在日股方面，低接買盤可見，因為部分投資人認為，股價已下修到合理承接價位。但是，不知道日股是否已看到底部。

權值股表現出色，本周迄8日已跌逾8%的軟銀，收漲3.62%。

航空公司一度漲4.32%相對抗跌，日航漲2.07%，全日空漲1.45%。

另外，汽車製造業指數一度也漲2.63%，其中，豐田漲1.91%，本田漲0.82%，五十鈴更是大漲近8%。

金融業者Suruga Bank漲1.23%，即使傳出日本最大家電零售商Nojima，計畫出脫這家區域性銀行所有手中持股。

醬油製造商龜甲萬股價疲弱，下跌6.67%。同時，東京電力跌7%，中部電力也跌3.57%。