303大停電，讓行政院長蘇貞昌槓上國民黨立委蔣萬安。根據YAHOO最新民調，逾6成民眾不滿對經濟部長王美花的處分，即使台電董事長、總經理請辭，仍有7成以上民眾認為對台電的管理沒有幫助。超過8成的民眾擔心今年夏天會缺電跟限電。

台電3日發生供電系統網絡大規模故障，導致全台多縣市部分停電，台電3日晚間宣布補償方案，工業用戶與家庭用戶會給予95折，停電超過6小時則打9折。

對於台電的補償方案，認為「非常合理」的有9.4％，「還算合理」的14.0％，認為「不太合理」的有24.2％ ，「完全不合理」的高達33.4％，另有19％ 「不知道或沒意見」，總計認為不合理的有57.6％ 。

台電董事長、總經理因此次事件請辭，4.3％民眾認為對台電的管理「非常有幫助」，7.3％認為「還算有幫助」，認為「不太有幫助」的有30％，43.3％認為「完全沒幫助」，亦即有73.3％民眾仍對換人後的台電管理沒有信心。

此次停電事件，經濟部長王美花自請處分，但並未請辭下台，對於這樣的結果，表示「非常滿意」的有4.5％，「還算滿意」的13％，表示「不太滿意」的有24.7％，「完全不滿意」37.6％，總計有62.3％的人不滿。

對於今年夏天是否會缺電跟限電？表示「非常擔心」的有52.6％ ，「有點擔心」的民眾有30.8％，「不太擔心」的只有9.3％，「完全不擔心」的有4.2％，亦即有高達83.4％的民眾擔心今夏會缺電。