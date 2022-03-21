今（21日）農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，新北市長侯友宜上午特別前往中和區南山觀音寺參拜祈福。（葉書宏攝）

今（21日）農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，新北市長侯友宜上午特別前往中和區南山觀音寺參拜祈福，向觀世音菩薩祈佑市民闔家平安，同時贈匾「慈航普度」，感謝南山觀音寺長期投入公益造福地方。

侯友宜表示，觀世音菩薩為佛教中知名度最高的大菩薩，悲心大願，深受民眾愛戴。南山觀音寺秉持觀世音菩薩悲願，長年推動公益慈善回饋社會，捐贈現金及物資予弱勢族群，並響應本市防疫工作，捐贈10萬元防疫基金、快速檢測試劑1000劑及防疫物資等，感謝南山觀音寺的善行義舉。

南山觀音寺主委呂錦素表示，為宏揚觀音菩薩大悲願力，積極推動公益慈善，捐助台東天主教聖母醫院貧病醫療基金、財團法人至善社會福利基金會臺灣都市原住民照顧計畫、家扶基金會、技嘉教育基金會突遭變故學生助學金，及捐贈物資予財團法人育成、忠義、華山、人安、勵馨、伊甸等基金會，讓世人感受觀世音菩薩聞聲救苦的關懷。

民政局長柯慶忠指出，南山觀音寺是中和地區最大的觀音寺，香火鼎盛，還特別設置博愛電梯，方便長者及行動不便的徒使用。一旁還有登山步道，也是民眾常常運動的大後山，周邊景色秀麗，並可遠眺大台北盆地美景。

柯慶忠說，「家家彌勒佛、戶戶觀世音」，觀音佛祖信仰在台灣相當普遍，既是家裡「佛祖漆」的主神，也是玻璃神畫「家堂五神」之首。觀音佛祖節日有三，分別為農曆2月19日的佛誕、6月19日的得道紀念日及9月19日的出家紀念日，民眾可準備鮮花素果前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、萬事吉昌。

民政局提醒，為兼顧防疫與市民健康，民眾至宮廟參拜祈福，仍請全程佩戴口罩，並做好相關防疫措施，確保自身及他人健康。