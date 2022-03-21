21日凌晨台北市內湖區停電，研判鳥結巢於電桿設備，造成停電。（台電提供)

高雄鳳山、大社地區今（21）日上午2300戶停電，前者因打雷引起小環路跳脫，後者則是鳥巢樹枝掉落碰觸導致，雖然台電維修人員辛苦搶修，但小規模停電依舊造成不便。宅神朱學恒今在臉書分享3月台灣停電一覽表，諷刺停電頻率，「看起來是一位隔週休三天的小天使」。

朱學恒在臉書分享3月停電一覽表，從3月3日全台大停電開始，各縣市區域皆有線路故障、鳥獸碰觸短路、或是人為外力破壞等因素，造成多起停電事件，3月累計至少554萬戶停電。

朱學恒在臉書分享3月停電一覽表，引起熱議。（圖／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

停電快變日常，讓不少網友紛紛回應，「每週都有高雄，怒」、「小動物們加班！本週停電任務沒得公休概念」、「今年三月的鳥特別愛找死，專挑電線」、「3/17楠梓停電40分鐘，去查不在台電的網站通知上面」、「3/2晚上11點多台南永康就已經停7000戶了」。

也有人認為有些停電原因，人民可以體諒，「缺電可反應，但連瞬跳都列出來，是帶風向，全世界沒有國家不停電，再者不停電維修，東西都不會壞，完全是兩件事」、「統計停電戶數與原因，只會累積民怨。人民在意的是怎麼解決問題，別再停電」、「可笑的是網軍護航一堆，說這很正常，只是以前沒有被放大來檢視」。