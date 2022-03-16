高雄、基隆這兩日接連發生鳥獸碰觸導致停電事件，引起民眾關注供電穩定性，一名台電維修人員今（16日）在臉書爆廢公社發文解釋，鳥獸觸碰造成停電發生次數一直都不少，也不是最近才增加，增加的是被報導次數，希望民眾理性看待事故和缺電是兩回事，但台灣缺不缺電，他也坦言不知道。

這名台電維修員針對鳥獸碰觸造成停電事件進行解釋，「我可以跟各位發誓保證，每年每個月鳥獸造成事故停電的次數一直都不少，並不是最近才增加」，在3月大停電後，停電消息被報導次數增加，民眾才會下意識認為以前都沒這樣的事故，事故和缺電其實是兩回事，至於台灣缺不缺電，「這我真的無法給您答案，因為我也不知道！」

台電維修員指出，喜鵲繁殖期經常在電桿築巢，造成觸碰停電。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

維修員也貼出照片指出，現在是喜鵲的繁殖期，喜歡在電桿裝置物築巢，一般正常來說是不會有事的，但是當喜鵲不只叼樹枝還叼鐵線時，鐵線就會造成相間短路而造成事故，而且下雨天樹枝也會導電，所以本來沒事的鳥巢，也會因為雨天而炸開，「這樣的鳥巢，喜鵲快的話兩天就能築好大約8成，你認為我們有辦法防範？」，即便電桿上裝了驅鳥器，還是有少數不怕的鳥類會繼續築巢。

維修員表示，高壓電大部分每某個區段就會設置一組保護開關，當事故電流過大時，保護開關的保險絲就會熔斷（跟家裡總開關跳了一樣道理），一般只需要換掉保險絲就好，但是少部份連器具也一起炸毀時，維修時間就會拉長。「事故一直都是有的，我們能做的只是盡量降低事故機率和快速恢復供電，希望各位能理性看待，至於三月的大停電造成大家的觀感不佳，真的深感抱歉，我們會努力做的更好的」。

貼文引起網友熱議，「解釋合理，可以理解」、「向不分晝夜搶修的工程人員致敬」、「謝謝專業人員發聲」、「前幾天里長傳line，也是說有發現喜鵲築巢的話，立即通報」，不過也有人質疑，「那為何不完善配套措施呢？幾隻動物就能造成停電，民眾損失誰來負責？」、「身為一個連續二十年半夜12點後回家的內湖人，以前我是真的很少看到內湖路燈掛掉的」。