高雄三信銀行今(25)日發生搶案，男子持槍與辣椒水搶劫，保全被噴灑辣椒水後踉蹌倒地，嫌犯行搶得手5萬餘元。（警方提供）

高雄三信銀行今(25)日發生搶案，男子持辣椒水噴灑保全眼睛後，行搶得手5萬餘元。（警方提供）

今(25)日下午，高雄橋頭區三信銀行發生一起搶案，其搶案畫面曝光，一名嫌犯穿著外送衣服，手持辣椒水及手槍衝進銀行，向前阻擋的保全眼睛遭噴辣椒水踉蹌倒地，嫌犯搶得5萬餘元隨即離去；警方調閱監視器，循線追緝嫌犯。

高雄三信銀行搶案最新畫面曝光，今(25)日下午，一輛黑色自小客車停在三信銀行外，副駕駛坐下來一名男子，他身穿foodpanda外送員服裝，左肩背著黑色包包，左手拿著辣椒水，右手疑持手槍衝進銀行，當班保全人員向前阻擋，遭他以辣椒水朝眼睛噴灑，保全瞬間踉蹌倒地。

警方表示，該嫌徒步走入橋頭三信銀行後以辣椒水噴灑保全人員後，搶走櫃台5萬餘元，往楠梓區青埔捷運站附近逃逸。

警方獲報第一時間到案發現場採證，經調閱沿線監視器畫面，鎖定一輛可疑犯案的黑色自小客車，目前已經擴大監視器範圍查詢犯案逃逸路線，員警正全力追緝歹徒到案中。