為因應近期國際情勢變化，高雄市政府今(31)日下午舉辦民安8號演習，為強化地方政府對戰爭發生時應變作為，在作戰時期的情況下執行災害搶救作為，發揮公務機關功能，確保社會、民生運作，特別選定中油高雄煉油廠及國昌國中兩處場地，模擬了全民防衛動員暨災害防救演習綜合實作演練。

這次演練情境分為兩個階段，第一階段係平時整備階段，內容計有「全民國防宣教」、「聯合應變指揮管制中心開設與運用」、「民生必需品配售」、「重大交通事故搶救(航空器)」及「天然災害各項處置作為」5項，市府於恐有戰事疑慮之際，依實際作業需要編組並完成進駐，強化民生物資整備，做好危機處理暨加強戰備。

第二階段則為全面作戰階段，內容有「建築物倒塌人命搜救、跨區支援能量整合與運作」、「油、水、電力維生設施災損搶救暨民、物力支援」、「地下工業管線氣體外洩暨毒性化學災害搶救」、「水利設施災害搶救」及「戰時災民安置具體作為」5項，假設市區多處因遭受攻擊陸續傳出嚴重災情，國軍全力投入作戰，市府除請求鄰近縣市跨區支援救災外，並動員義消及民防團體等協助災損救援，同時運用國震中心全台首創5D智慧救災平台，迅速掌握災害現場影像，並成立戰時災民收容救濟分站，安置照顧災民及維持生活功能。

本次演習雖假設國軍單位因全員投入作戰，無法如同承平時期一般支援救災工作，然高雄市政府仍展現決心，在為達成三大目標：擴大參與、積極整備、實境演練的指示下，協請交通部民航局高雄航空站、國防部後指部輔導中心等單位投入演習，並動員所轄局處、區公所、學校、醫院、電信業者、民防團隊（42個）及志工等共88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機暨714人投入演練，本次動員的機具人力是歷來最多的一次，充分整合政府及民間資源，發揮最佳救災能量。

我國地震與颱風等天然災害頻繁，伴隨COVID-19疫情反覆，加上國際情勢瞬息萬變，針對外來武力侵犯我國之企圖，更應該居安思危，落實災前準備、災中應變及災後復原原則，一起為捍衛家園安全來努力，打造高雄成為一個更為安全宜居的城市。