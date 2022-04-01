屏東因地理位置處於下風處，冬季常因東北季風吹過大武山後下沉形成逆溫大氣狀態，不利汙染物擴散，且連續6年都是台灣臭氧王；目前正值民進黨屏東縣長初選階段，因此，屏東環盟要求各選將提出防制空汙政策，為縣民健康把關。

WHO新指引臭氧51ppb以上就算超標，而根據台灣健康空氣聯盟統計，2021年屏東測站超標竟高達204天，是北北桃政治中心3倍以上，這讓屏東人平均壽命77.59歲，比全國80.86歲、短命3.27歲。

屏東環盟常務理事洪輝祥表示，針對屏東空汙嚴重，最常聽到的解釋是，位於弱壓尾環帶，加上大武山太高、不易逸散，或直接推給境外大陸汙染；無奈的是，日前民進黨屏東縣長初選政見會，3名選將對此隻字未提，希望他們能做出回應，未來將視內容進行評鑑與推薦。

立委周春米主張，建請環保署協助研議如何強化環境汙染法規，並落實高屏跨縣市聯合檢測各種汙染，強化稽查能量；同時也會向環保署、水利署爭取建置更廣泛的空氣及水質檢測儀器，及爭取室內、校園內空汙防護設備。

並基於「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」的空汙降載減排規定，及依據「好鄰居條款」，和鄰近高雄市政府共同應對汙染源，應變降載減排。

立委莊瑞雄說，他將以各工業區為示範，建立公私協力平台，讓民間團體加上專業顧問公司加入，扮演遊說輔導角色，縣府則大部份扮演主動取締角色，且在鄰近各社區設置移動式空氣檢測，檢視遊說輔導的季節成效。

立委鍾佳濱則舉彰化縣政府採用廢棄後的葡萄藤枝鋪設覆蓋於濁水溪裸露灘地，達到揚塵防制功能例子，他認為屏東身為農業大縣，或可研議用同樣方式，讓農業廢棄物循環再利用，同時改善空汙問題。