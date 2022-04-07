競爭激烈的民進黨屏東縣長黨內初選，擬參選人立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱三強角逐，最後由現任縣長潘孟安力挺的周春米出線，鍾佳濱表示，先祝福周春米與團隊，「初選沒有輸贏，團結才能贏得大選」，因此接下來他和服務團隊，將與縣長提名人並肩作戰，為民進黨在屏東贏得年底大選。

鍾佳濱指出，初選一路來，他都堅持走對的方向，以政見與願景、與競選團隊一步一腳印地爭取選民認同，也感謝在初選這段期間出來相挺的前輩、立院同仁、親友們，大家都是為了民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的共同理念在奮鬥，且讓大家繼續向前邁進，共同為台灣打拚。

鍾佳濱強調，對於初選結果他完全尊重。不過，經過初選後，他認為目前電話民調方式仍有不足之處，過程中各方也提出不同意見，因此他未來會在適當時機討論並邀請其他參選人向中央黨部提供改進建言。

鍾佳濱承諾，未來會繼續為服務屏東鄉親而努力；而他在競選過程中提出的政見，也會以適當的角色協助新任縣長促進推動，讓屏東科學園區帶動就業、便捷交通建設均衡區域發展、充實教育與醫療資源滿足偏鄉需求等各項願景逐一實現，讓屏東故鄉的發展更加美好、鄉親更加幸福。