亞馬遜網路服務（AWS）雲端聯合創新中心30日在高雄軟科揭牌營運，高雄市市長陳其邁親臨揭牌時感謝經濟部中小企業處、AWS、佳世達集團旗下聚碩科技，與高雄市政府聯手推動，打造南台灣新創和數位人才培育基地，並強調高雄要後發先至，透過AWS和聚碩，充分發揮以大帶小，帶領新創成長發揮新藍海策略。

揭牌儀式包括高雄市長陳其邁、經濟部中企處副處長胡貝蒂、AWS台灣暨香港總經理王定愷、聚碩科技董事長李昌鴻、資策會副執行長蕭博仁及多位產官學貴賓出席見證，同時高雄AWS也向在場新創說明亞馬遜創新文化、雲端驅動創新創業及相關資源介紹。

陳其邁指出，新創最怕的就是「點子不錯、然後就沒了」，市府將與大廠合作提供5G AIoT基礎設施、輔導、孵化到加速企業成長，對市場、技術都提供全方位服務，一路帶著新創成長擁抱新藍海。

他強調，高雄是新南向大門，尤其是對接東南亞市場坐飛機只要2小時就到，是新創公司最好的創業所在，加上市府推動006688專案，讓企業大幅減低創業成本，還能擁有無敵海景、遊艇碼頭和便捷交通設施，歡迎外卡球隊透過中企處媒合來高雄圓夢。「跟著赤兔馬出海打國際賽！」

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，「雲到哪裡，服務就到哪裡；服務到哪裡，營收就到哪裡。」聚碩科技董事長李昌鴻強調，數位轉型對中、小、微型企業是非常重要的，尤其若能跟成熟企業合作，轉型的速度將會更快。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府也將與高雄AWS雲端聯合創新中心密切合作，媒合新創與大廠對接，扮演最有力後盾，產官學聯手打造數位護國群山。

高雄AWS雲端聯合創新中心成立後，將提供在地產業數位轉型支持計畫，包含上雲搬遷、導入數位工具、亞馬遜創新實踐工作坊、二代轉型社群與新創交流、企業與新創共創等，致力促成更多新創與在地企業合作。