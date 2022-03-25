警方鎖定一輛可疑犯案的黑色自小客車，員警正全力追緝歹徒到案中。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

警方鎖定一輛可疑犯案的黑色自小客車，員警正全力追緝歹徒到案中。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市橋頭區三信銀行驚傳搶案！25日約下午3點多，一名嫌犯持槍和辣椒水衝進銀行中搶劫，得手5萬餘元隨即離去，還攻擊保全，目前警方循線追查嫌犯中。

警方表示，該名男性嫌犯身上穿著foodpanda外送員制服，深色長褲，徒步走入橋頭三信銀行後以辣椒水噴灑保全人員後，搶走櫃台5萬餘元，往楠梓區青埔捷運站附近逃逸。

警方獲報第一時間到案發現場採證，經調閱沿線監視器畫面，鎖定一輛可疑犯案的黑色自小客車，目前已經擴大監視器範圍查詢犯案逃逸路線，員警正全力追緝歹徒到案中。