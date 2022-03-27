高雄三信商業銀行橋頭分行25日下午發生歹徒持槍及辣椒水搶走櫃台5萬餘元強盜案，岡山分局組成專案小組積極偵辦，以車追人今天上午在南投逮到一名涉案男子，不過由於該嫌犯否認犯案，警方正帶回高雄途中，將進一步偵訊，突破其心防找出破案線索。

根據了解，這起三信銀行搶案引起警方重視，今天上午由高雄市刑大大隊長洪松田親自率隊，持檢察官核發的拘票，前往南投逮捕該名涉案男子，當時涉案男子正與家人在南投旅遊，突然被警方出示搜索票攔下逮捕，男子表情非常錯愕。

據悉，警方在涉案車輛找到一把疑似犯案槍枝，但未尋獲熊貓外送員制服，員警也將釐清該槍枝是否確實為犯案手槍，目前警方正將人從南投帶回高雄途中，希望盡快偵訊釐清案情。

這起搶案發生在25日下午3時31分許，該名歹徒趁銀行將關門之際，揹著1個大型包包，闖入橋頭區成功南路的三信商銀橋頭分行，他右手持槍、左手持辣椒水，一衝入銀行就大喊「搶劫」，搶走5萬多元現金，隨即低身鑽出已經半拉下的鐵門，跳上停在外頭的黑色轎車後飛快駕車逃逸，犯案過程僅約1分鐘，警方組成專案小組全力追查嫌犯，今天上午在南投抓到嫌犯，將人帶回高雄偵辦。