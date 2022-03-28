淡水警跨區林口查案 1警員中彈送醫 21:302022/03/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓警員腿部中彈送醫急救，警方正進一步釐清案發過程。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水警分局偵查隊今（28日）下午8時許，跨區前往林口文化一路一段查緝詐欺案件，查案過程中不慎遭嫌犯開槍，李姓警員腿部中彈送醫急救，警方正進一步釐清案發過程。 基隆確診＋4 指標個案曾到維也納幼兒園 高雄連鎖火鍋店驚爆槍響 男顧客胸口手臂中彈 兇手逃逸 #跨區 #警員 #中彈 #查案 #林口 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林口警治安會報「五力」齊聚 聚焦掃毒打詐嚴懲改管噪音車 12:262022/03/25 寶島 七賢國中舊址開拆 城中城公益跨區徵收方案正式啟動 15:202022/03/17 生活 林口永善寺大眾爺出巡 清明掃墓捐物資送保平安小物 16:532022/03/23 生活 林口義警民防常訓聚焦雲端社區警政 局長與五力拼治安 12:472022/03/18 寶島 吉林全域靜態管理4天 上海疫情升溫 04:102022/03/21 產業財經 菲男參加自行車賽遭追撞遇死劫 駕駛棄車落跑 現場慘況曝 10:122022/03/20 社會 網交3天即以夫妻相稱 癡情婦險遭詐失財 15:462022/03/19 社會 林口警分局人事異動送舊迎新 布達典禮簡單隆重 16:562022/03/28 社會 林口智能衛生所開幕 健康數據上雲端 04:102022/03/25 地方新聞 男罹罕見肺疾遲遲無法出院 長庚肺移植團隊助他重獲新生 19:312022/03/23 健康 新光銀行林口分行 喬遷開幕 04:102022/03/24 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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