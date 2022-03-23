一年一度清明節即將來臨，林口區公所在今(23)日迎林口永善寺大眾爺至第一公墓清明法會現場坐鎮祈福，並於本（111）年4月2日至4月5日4天連假期間每日上午7時至15時，在林口區第1公墓入口處(中山路底旁文化北路上)設置「清明掃墓服務站」，提供掃墓民眾各項便民服務。在服務站現場還有捐物資送愛心活動，只要捐贈掃墓祭品或物資即可兌換林口永善寺提供的保平安小物及專用垃圾袋，清明節服務期間每天限量200名，歡迎民眾多加響應。

林口區公所表示，為方便民眾進出墓區，公所已提前派員至本區各公墓鋤草及環境整理，並於今(23)日於林口第一公墓辦理清明祈福法會，會同公所主管及各里里長一起向先人表達敬意與追思。今年還特別迎請林口永善寺大眾爺至法會現場坐鎮，共同為地方祈福。當日法會祭拜後的供品，更將全數捐贈給區內公益團體或實物銀行做為救濟弱勢民眾使用，讓供品發揮最大的實益。

林口永善寺主委王國華表示，永善寺是林口台地建廟極早的地方宮廟，也感謝新北市長侯友宜昨日贈「佛光普照」匾額給廟方，這次在清明節前夕將大眾爺至法會現場坐鎮，也希望為地方祈福祈求一切平安順利，另外也特地準備了在廟內給地藏王菩薩加持過的小物要來送給響應掃墓捐物資的民眾，民眾掃完墓後捐贈當日祭品或物資即可獲得一份保平安小物。

林口區公所民政課劉盈良課長表示，往年都會遇到民眾在掃墓完後向工作人員表示想要將物資捐贈給公所發給有需要的人，也希望能與公所合作號召更多民眾一同響應做愛心，因此今年在服務站也特別立了捐物資送愛心活動的牌子，只要捐贈掃墓當日祭品或物資，公所將會贈送5公升垃圾袋1包及抹草香皂，清明節服務期間每天限量200名，本次活動捐贈之物資將轉贈予公益團體作為關懷弱勢使用，讓民眾也可以為祖先及子孫積福報，也歡迎掃墓民眾多加響應。另第1公墓內道路狹窄，請民眾勿將車輛開入公墓內，且考量民眾停車不便，於4月2日至4月5日每日上午7時至15時，將開放林口區文化北路二段部份路段(中山路至福林路之間)二側臨時停車。而為響應環保，配合新北市政府紙錢集中燒政策，只要民眾於清明節服務期間，利用掃墓服務站提供之紙錢集中袋將交由清潔隊統一焚燒，也會贈送5公升垃圾袋1包。

林口區公所藍品畯區長表示，為尊重先人居所，請保持墓區環境乾淨，務必將垃圾帶出來服務站集中處理。離開墓區時也請確認香燭及火苗已熄滅，避免餘燼引發火災。另掃墓服務站也將提供礦泉水、手套、垃圾筒、濕紙巾、輕便雨衣、滅火器及簡易醫療用品等，現場也設置流動廁所、清潔用水源、水袋及水桶供民眾使用；另外第2、3公墓也有設置流動廁所，歡迎民眾多加利用。