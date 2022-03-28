新北市林口警分局今（28日）歡送調職同仁同時舉辦新所長布達典禮。（林口警分局提供）

新北市林口警分局今（28日）歡送調職同仁同時舉辦新所長布達典禮。（林口警分局提供）

新北市林口警分局今（28日）歡送調職同仁同時舉辦新所長布達典禮，分局長陳忠龍期許新所長，秉持局長「雲端社區警政、人民最大、基層優先、行動治理」等核心理念，廣納市民的意見積極處理回應。

林口警分局表示，警察局發布人事異動，林口警分局副分局長黃家瑋榮調新莊警分局，由原新莊警分局副分局長賴祐誠接任，勤務指揮中心主任陳榮進榮調金山警分局，由原警察局行政科股長洪進順接任，林口派出所所長蔣延紹榮調蘆洲警分局集賢所，由原海山警分局江翠所所長張金全接任。

陳忠龍帶領各單位主管於分局三樓會議室歡送副分局長黃家瑋、勤指中心主任陳榮進，並致贈紀念品，祝福同仁一帆風順更上一層樓，現場儀式簡單隆重。

另為了讓地方能夠認識新任林口所長，於今（28）日上午十時辦理布達儀式，由分局長陳忠龍主持，並邀請轄區民意代表、地方士紳、警友、民防、義警、志工與警友等到場觀禮，現場嘉賓參與踴躍，氣氛熱絡。

陳忠龍說，新任所長張金全學經歷豐富，79年開始從基層員警開始做起，服務過台北市政府警察局、台南市政府警察局與新北市政府警察局，之前更於林口分局泰山所擔任所長，回歸林口分局如同鮭魚返鄉，勢必能克服萬難逆勢而上。