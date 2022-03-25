新北市政府警察局林口分局今(25）日上午10時召開分局層級治安會報，廣邀轄內的民意代表、里長、金融機構與各機關等代表與會，以及局長黃宗仁念茲在茲的「五力」—警友、民防、義警、志工、巡守隊也都踴躍出席，針對轄內治安、交通等問題提出建言，警方也在會議中深入探討近期民眾最厭惡的詐騙案件、緝毒成效等治安重點工作，更強調打擊毒品及掃蕩幫派決心。

林口警分局偵查隊長陳為濂針對民眾常遭詐騙案件提出分析並針對不明電話應多加注意，謹記「一聽、二掛、三查證」及「要冷靜、要查證、要報警」三要原則，提醒民眾小心受騙，特別是分局與轄區超商、金融機構與大賣場等亦建立line群組，即時提供最新詐騙訊息或相關治安訊息，席間也穿插各類詐騙新聞與宣導影片，令人印象深刻，也強調侯市長對於阻詐的重視，並在每月治安會報針對阻詐有功人員公開表揚。

林口警治安會報各界踴躍出席，聚焦掃毒打詐嚴懲改管噪音車。(林口分局提供)

另針對宮廟陣頭的約制，常見有廟會衝突、幫派涉入、噪音、空氣環境污染、未經父母同意容留青少年等現象，警方除列冊管制，並結合市府民政局、教育局、社會局與警局少年隊、區公所人員等單位，採聯合查訪方式，期能有效約制與防範不法。而針對街頭聚眾鬥毆滋事案，除事前縝密規劃勤務防制，積極防處外，針對發生亦利用優勢警力到場，強悍執法，貫徹公權力，依法逮捕偵辦，並釐清動機原因，是否有幫派背景等，透過溯源刨根模式，剷除黑幫，不許滋事分子影響民眾生活品質。

林口警分局長陳忠龍特別感謝也歡迎所有與會的嘉賓能於忙碌公務之際撥冗參加，更希望大家可以多多提出相關建言，讓林口警可以據以調整相關警政作為，凝聚共識，營造更優質的生活環境。另也特別提及網路詐騙案件日益增加，希望民眾於網路購物等涉及財物時，應謹慎面對，小心查證，避免財物遭騙。此外，也逐一回答會中所提議題，例如：取締噪音改管車、廢棄車輛停放與取締、外籍移工騎乘電動機車的法令釋疑、增設監視器等，其中取締改管噪音車最為熱議，林口警除不定時結合環保單位聯合稽查取締外，於轄區相關路段亦設有噪音取締科技執法設備，而員警綿密的巡邏取締，也有具體成效。

相關回答讓與會者了解警方執法與解決問題的決心。另特別重申警察掃蕩毒品的決心，尤其去年查獲陸地上最大宗的毒品案，查獲到1172塊海洛因磚，市價逾50億，因為及時查獲，讓民眾免於毒品的戕害，即是捍衛民眾安全的最佳寫照，最後提到讓警方維護治安的辛勞，能被每一位民眾看到，強調治安沒有永遠的勝利，只有不斷的努力！