高雄連鎖火鍋店驚爆槍響 男顧客胸口手臂中彈 兇手逃逸

高雄市新興區六合一路一家知名連鎖火鍋店，今（19）日晚間9點多突然傳出槍響！槍手闖入店內後，直接朝1名38歲的黃姓男顧客開槍，導致黃男右胸、右手臂中彈，行凶男子隨後逃離現場；警方初步調查，嫌犯疑和黃男在店外談判起爭執，隨後黃男走入店內，凶嫌持槍追入，朝黃男至少開了2槍，嚇壞在店內用餐的客人，中彈受傷的黃男滿身是血，但意識清醒，隨後被送往高醫急救，幸無生命危險。

警方初步了解，該起槍擊案疑和車行買賣糾紛有關，槍手犯案後，奪門徒步逃離現場，過程中，一度還欲搶一名騎車的婦人，婦人不知嫌犯剛開槍傷人，一口回絕「不行」，嫌犯隨即快步逃離現場。

在鍋物店用餐的年輕女客人逃出店外後，心有餘悸地說，「當時以為是什麼東西爆炸的聲音」，也有男客人以為是放鞭炮，沒想到竟是有人被開槍打傷。

轄區新興分局警方正調閱監視器追查，漏夜緝凶，並釐清是否有人接應嫌犯以及調查真正行凶的動機。

事發後，高雄市警察局長黃明昭趕赴現場了解，黃明昭受訪時強調，「譴責暴力」，黃明昭說，凶嫌選在公共場合用餐的地方開槍，是人神共憤之事；目前警方已鎖定槍手身分查緝中，很快就會追緝到案。

由於高雄市議會下周一即將開議，對於歹徒公然在用餐的地方開槍，挑戰公權力，黃明昭表示，高雄市絕對不允許也不樂見這樣的案件發生，用餐的客人受到這種驚嚇，對市民很抱歉。