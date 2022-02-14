加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber），年紀輕輕就憑著一首《Baby》風靡全球，即使他在2018年宣布與超模海莉鮑德溫（Hailey Bieber）也不影響高人氣。但近日前往洛杉磯參加超級盃演唱會的他，在慶功派對上竟傳出槍響，造成現場4人受傷緊急送醫，嚇壞現場所有嘉賓。

根據《美聯社》及《TMZ》等多家外國媒體的綜合報導，小賈斯汀於12日的超級盃演唱會（Super Bowl）結束後，便包下會場附近的餐廳舉辦慶功派對，當晚夫妻倆邀請了眾多親朋好友，就連亞馬遜創始人貝佐斯（Jeff Bezos）、貝佐斯的主持人女友勞倫桑切斯（Lauren Sanchez）、百老匯演員安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）、NFL球星托尼岡薩雷茲（Tony Gonzalez）以及24歲的知名饒舌歌手柯達布萊克（Kodak Black）都受邀出席。

而當時正在餐廳外與眾人合照的其中一位名人，看見一旁有人發生衝突後便上前幫忙制止，沒想到此時卻傳出槍響，有4人因此遭子彈射中腿部，緊急送往醫院急救，現場一片混亂。雖當地警方事後表示，4名中彈傷患在送醫治療後已無大礙，沒有生命危險，但始終未公開傷者姓名，直到媒體《NBC》報導，大家才知柯達布萊克就是中彈的其中一人，讓粉絲們擔心不已，也嚇壞現場所有人。

Justin Bieberのコンサートのアフターパーティー (ゲストリストに俳優ディカプリオ, スパイダーマンToby, Kendall Jenner等)してた時に外でLil BabyやGunna等と話してたKodak Blackが誰かと喧嘩になり銃声。10発が撃たれ4人が負傷した模様。



この事件さっきTMZで出たからまだ情報少ない pic.twitter.com/mrAzH9fxva — Take It Low (@takeitlowbeats) February 12, 2022