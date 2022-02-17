資深藝人巴戈因胰臟癌轉移，昨天(2/16)於長庚醫院病逝，童星出身的他，不僅在圈內耕耘了60年，平時為人相當和善溫暖，人緣極佳，因此逝世的消息曝光後，即便是知道他罹癌的親友，仍是大受打擊，忍不住心痛，一早謝祖武也po文悼念巴戈，更曝光早期受到巴戈超用心的照顧，不禁潸然淚下。

巴戈年僅8歲就出道，一直在演藝圈發光發熱，能主持又能演戲，曾多次敲響金鐘，也受邀擔任三金典禮主持人，與搭檔鄒美儀合作的節目《雙星報喜》是他的綜藝代表作，在戲劇方面，以《郵差總是按錯鈴》系列電視劇最知名，這也是巴戈與謝祖武結緣的起點。

當年《郵差》系列電視劇，是讓謝祖武跟巴戈締結美好情誼的作品。(中時資料照片)

謝祖武今天一早聽聞巴戈病逝的消息，不禁難過，也回憶起當年跟他合作拍戲的點點滴滴滴，謝祖武在臉書po文，透露民國78年時，21歲的他一邊準備著從大學畢業，一邊正在拍郵差系列電視劇，巴戈在這齣劇中飾演他的大哥，兩個人有很多對手戲，「相信當時生澀的演技一定給他造成了佷大的困擾」。

8歲就出道的巴戈，當時演技當然已爐火純青，相較之下，謝祖武的演技還有很大的進步空間，大前輩巴戈沒給他壓力，反倒暖心守護，總是笑著拍拍謝祖武的肩膀說：「沒有人天生就會演戲，再來，別怕」，兩人也因此有革命情感，過了1個月，謝祖武收到了兵單，巴戈特地在他位於潮州街的別墅，給謝祖武辦了場歡送派對，「我哭了，因為從來沒有前輩對我這麼好過」，如今聽聞好前輩過世，謝祖武不禁難過落淚，感性寫下「我祇(只)想說：師父，走好，謝謝您」。