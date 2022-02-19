金鐘視后田麗近年定居台東過著恬淡田園生活，前陣子剛拍完電視劇《最佳利益2》的她，19日出席「扳手翻轉人生 耀動時尚」手繪水彩創作展力挺好友，她到台北覺得有些不適應，「空間感變小，連空氣也不一樣」。54歲的她，現在享受單身生活，自嘲過去「經驗太豐富」，如今一個人挺好的，也覺得愛情不那麼重要。

田麗曾和馬景濤有段情，後來與宋楚瑜的小舅子陳定中結婚3年，因對方外遇而離婚。離婚6年後，因拍戲認識大陸男星李雨澤，可惜因個性不合、聚少離多等因素，結束2年短命婚。3段情都轟烈，今被問感情生活，她笑說：「兩個人膩在一起，每天你看我、我看你，很煩 ，愛情也就那麼一回事」，坦言在台東期間遇過想追求她的異性，但見兩次就知道沒戲。

這2年受疫情影響，田麗在大陸的工作因此停擺，現在疫情已趨緩，她預計3月初到大陸工作，除了拍戲也可能參與「直播帶貨」，這次打算在大陸至少待半年，她不擔心隔離問題，「我本來就很宅，很能和自己相處」。她曾在大陸置產，今透露已陸續處理掉，坦言有賺到錢，現在只有台東的房子，不在台灣這段時間，家裡的貓、狗、雞都麻煩台東的鄰居照顧。

田麗165公分，自嘲在台東的日子太愜意，每晚時間一到、自然而然就想睡，她可以晚上八點睡覺、隔天早上五點起床，安穩的日子容易不在意身材，先前曾胖到60多公斤，鄰居看不下去，熱心提醒她；「妳是藝人耶，要注意身材。」她才開始積極從台東到台北上健身課，今天看起來神清氣爽，笑稱體重有降了1、2公斤。

資深藝人巴戈日前病逝，被問到和巴戈熟嗎？她說，「我前夫（陳定中）跟巴戈很好，以前我和他在中視拍戲遇過，巴大哥很可愛、很會搞笑，現場有他在就很開心，前幾年我都在大陸拍戲，聯繫比較少。人生就是這樣很無常，大家多珍惜當下，疫情、景氣…，能鍛鍊大家的抗壓性」。