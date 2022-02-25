大陸國家衛健委今天（25日）通報，昨天（2月24日0—24時）新增確診病例224例。其中境外輸入病例142例（上海59例，廣東52例，北京8例，四川7例，福建4例，廣西4例，吉林2例，江蘇2例，黑龍江1例，浙江1例，山東1例，湖北1例），含31例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東25例，四川6例）。

在上海的境外輸入病例中，病例30為中國籍船員，自台灣地區出發，於2022年2月22日隨船抵滬，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

通報稱，本土病例82例、涉及13省市（內蒙古30例，其中呼和浩特市28例、包頭市2例；遼寧18例，均在葫蘆島市；廣東8例，均在深圳市；四川5例，均在成都市；雲南5例，其中紅河哈尼族彝族自治州4例、臨滄市1例；廣西4例，均在防城港市；山西3例，其中晉中市2例、太原市1例；北京2例，其中朝陽區1例、通州區1例；江蘇2例，均在蘇州市；湖北2例，均在武漢市；天津1例，在東麗區；黑龍江1例，在雞西市；山東1例，在青島市），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（四川2例，黑龍江1例，雲南1例）。